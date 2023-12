Michel Teló chora e Iza chama participante de 'ET' no The Voice Brasil

Durante o The Voice Brasil desta terça-feira (19), Michel Teló se emocionou com as apresentações e Iza, ao elogiar uma participante, a chamou de "ET".

O que aconteceu

A dupla Natie e Vivi disputou contra Tay e as três apresentaram a canção "Wicked Game", de Chris Isaak, que deixou Iza encantada. "Nunca vi aqui no The Voice abertura de vozes tão bonitas. Eu não estou tentando ser legal, é muito verdade. Vocês conseguiram tocar no fundo da minha alma", disse a técnica. Em seguida, referindo-se à Tay, Iza falou em tom elogioso: "A Tay é um ET".

Emocionado, Teló, que é o técnico das artistas, foi só elogios a elas. "Fico tão orgulhoso. Vocês fizeram uma versão dessa muita de forma surpreendente, foi muito especial", falou.

A atual edição do The Voice Brasil, comandada por Fátima Bernardes, é a última do programa musical da Globo. No próximo ano, a emissora vai lançar um novo reality de música, intitulado "Estrela da Casa", em um formato diferente, conforme as primeiras informações da atração revelada pelo diretor Boninho.