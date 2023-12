Mariana Goldfarb revela ter vivido relacionamento abusivo e desabafa: 'Sei que dá medo'

Mariana Goldfarb fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que viveu. Sem especificar nomes, a ex-mulher de Cauã Reymond relatou: "Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil".

A partir dessa experiência, Mariana refletiu sobre amor-próprio e deu um conselho para as seguidoras. "Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo é mentira."

"E eu sei que dá medo de sair de determinadas situações, da gente estar acostumada onde a gente está, de onde a gente não vai sair, de onde acha que é isso mesmo. Sei que é difícil, pode acreditar que eu sei. Mas existe um mundo lá fora de possibilidades e existem também os nossos talentos", concluiu.

Mariana e Cauã se separaram em abril deste ano, após sete anos juntos. O anúncio do término foi feito nas redes sociais deles.