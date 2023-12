Livros no Centro: fotógrafa criou editora só para publicar Pierre Verger

Arlete Soares é fotógrafa e fundadora da editora Corrupio. Ela já foi descrita por Jorge Amado como "o cão em figura de gente", por conseguir fazer coisas que, segundo o escritor, "até Deus duvida". E de fato, Arlete é daquelas que não desistem: em 1979 ela criou uma editora inteira só para publicar um livro.

Ela é a protagonista do décimo e último episódio do podcast "Livros no Centro", uma produção da Livraria Megafauna com distribuição do UOL (você pode ouvir o programa completo no arquivo acima).

Arlete dedicou mais de 40 anos à difusão da cultura baiana e da migração forçada dos povos africanos com seu trabalho. O interesse pela fotografia veio nos anos 1960, intermediado por ninguém menos do que Sebastião Salgado. "Ele estava começando, sempre foi um excelente fotógrafo. Desde a primeira foto. Ele tinha tudo no quartinho dele" (ouça a partir de 4:52).

Nessa época, fugindo da ameaça da ditadura, ela decidiu ir para a França fazer doutorado em psicologia social. Chegou em 1968 e encontrou uma Paris fervilhante. Logo se desinteressou do doutorado e mergulhou na fotografia.

Foi ali que um professor lhe indicou um livro que nunca tinha sido publicado no Brasil: Fluxo e refluxo, do etnólogo francês Pierre Verger, uma obra sobre o tráfico de escravos e os fluxos migratórios entre Brasil e África depois da abolição. "À medida que eu ia lendo, fui me dando conta de que aquele livro tinha que estar em português. É a nossa história, nossos ancestrais vêm de lá" (ouça a partir de 8:23).

Ela foi apresentada a Verger por Jorge Amado e Zélia Gattai e prometeu ao francês que publicaria seu livro no Brasil. Quando nenhuma editora se interessou pela obra, a saída foi inovar e criar a Corrupio. "Eu não escolhi ser editora, eu acho que foi uma destinação" (ouça a partir de 16:34).

Ouça mais detalhes sobre essa história em "Uma volta na Bahia e um beijo para Arlete Soares", que é o décimo e último episódio do podcast. "Livros no Centro" é apresentado por Rita Palmeira, curadora da livraria Megafauna, e por Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O livreiro Maurício Gonzaga também participa deste episódio.

Você pode ouvir o podcast quinzenal —publicado sempre às quartas-feiras— em Splash, no YouTube, no Spotify ou em sua plataforma de áudio favorita.

