Kurt Russell compara Godzilla com monstro de clássico do horror de ficção

"Monarch: Legado de Monstros" está disponível no Apple TV+ e aborda um mundo no qual criaturas gigantes amedrontam as pessoas, como o Godzilla. A série se passa no MonsterVerse, o mesmo universo de "Kong: A Ilha da Caveira" (2017) e "Godzilla vs. Kong" (2021). O título apresenta a Monarch, uma misteriosa organização que detém informações importantes sobre esses gigantes.

Na produção, o astro Kurt Russell ("O Enigma de Outro Mundo") interpreta Shaw Lee, um oficial do exército que luta contra os monstros gigantes para proteger a humanidade. No entanto, o ator vai na contramão do personagem e, em entrevista a Splash, conta sentir pena do Godzilla.

Ele está apenas tentando sobreviver. Quando fizemos 'O Enigma do Outro Mundo', pensávamos que aquela coisa [o monstro do filme] é feia e ruim, mas está apenas tentando sobreviver.

Kurt Russell

Cena de 'O Enigma de Outro Mundo' (1982) Imagem: Divulgação

"[O monstro] é como nós: apenas tentando sobreviver. E é isso que está acontecendo com Godzilla, Bramble Boar e Ice Monster [criaturas que aparecem em "Monarch"]. Esses caras parecem mau e não se comportam da maneira que queremos."

Godzilla é o monstro de 'Monarch' Imagem: Divulgação/ Apple TV+

Pai e filho

Além do roteiro, envolvendo monstros, há outra questão que chama a atenção do público: a presença do filho de Kurt, Wyatt Russell, conhecido por interpretar John Walker na Marvel. Pai e filho vivem o mesmo personagem, mas em décadas diferentes: Wyatt, em 1950, e Kurt, em 2015.

Shaw Lee não foi criado para ser vivido pelos atores. "Não estávamos envolvidos no início. Eles [os roteiristas] não escreveram esse papel para nós. Mas Hana Kress, a diretora de elenco, teve a ideia de nos chamar quando a produção começou a procurar atores."

Achamos uma ótima ideia, e aceitamos.

Wyatt Russell

Wyatt Russell em 'Monarch - Legado de Monstros', já disponível no Apple TV+ Imagem: Divulgação/ AppleTV+

Esta foi a primeira vez que pai e filho trabalham juntos. "A experiência foi ótima. Na verdade, não trabalhamos juntos porque nunca estivemos no mesmo set, pois estávamos interpretando a mesma pessoa. Mas tínhamos nunca trabalhamos juntos em um filme, e legal. Acabamos atuando de maneira parecida, eu cresci assistido a ele trabalhar."

Para Russell, o maior desafio era não intervir no trabalho de Wyatt. "Foi bom, mas foi difícil. Foi interessante ver como ele criou o personagem, mas eu não queria violar seu processo criativo. Teve um dia de folga que fui até o set para assistir ao que estava acontecendo. Achei divertido e fui mais umas cinco, seis vezes, para observador o trabalho de Wyatt, como a semelhanças e diferenças da maneira que interpretávamos o mesmo personagem."