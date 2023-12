Jaquelline se estressa com Márcia e defende ex-peoa: 'Acabou o jogo'

Jaquelline se incomodou com Márcia Fu após a ex-atleta comentar que não queria contato com Alicia com o fim de A Fazenda 2023 (Record). Em papo com André, defendeu a ex-Paioleira e comentou sobre o que sofreu ao sair do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Jaque: "Não sou melhor que ninguém para pisar em cima."

Jaque: "Acabou o jogo, acabou."

Jaque: "Não quero mais falatório dos outros."

Jaque: "A Alicia me contou que foi chifrada... tem homem que não merece a mulher que tem."

Jaque: "Santo de Taubaté, já tinha traído ela, fiquei chocada."

Jaque: "Esses homens não podem ver uma perseguida na frente que querem pegar."

Jaque: "Traição para ambas as partes é ridícula."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que vença A Fazenda 15? Resultado parcial Total de 29491 votos 24,09% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 52,36% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 13,84% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 9,71% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 29491 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados