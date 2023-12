Ivete Sangalo 30 anos: onde assistir, horário e participações especiais

Nesta quarta-feira (20), Ivete Sangalo se prepara para fazer história mais uma vez com um show esgotado no estádio do Maracanã para celebrar seus 30 anos de carreira. A apresentação começa às 21h, mas a exibição na TV Globo será feita apenas a partir das 22h, após a novela "Terra e Paixão".

Os assinantes do canal Multishow também poderão acompanhar o show ao vivo. A atriz Taís Araújo foi escalada para comandar a apresentação, que faz parte da programação especial de fim de ano da emissora carioca.

Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura, foram confirmados como participações especiais do show. Ivete e Lud devem apresentar juntas o feat "Macetando", que faz parte do EP "Reivete-se 3.0", trabalho recente da baiana com três músicas inéditas.

17 anos depois do show histórico no mesmo estádio, Ivete volta ao local com uma infraestrutura grandiosa inspirada nas apresentações das divas pop internacionais. A cantora considera o show de hoje como um "esquenta" para a turnê que ela fará no próximo ano.

No próximo ano, a cantora fará 30 shows celebrando sua carreira em estádios e arenas por todo o país. A ideia é levar a mesma estrutura que será vista hoje nas outras cidades.

Ivete Sangalo 3.0 - Esquenta

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Horário do show: 21h (Horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo e Multishow, a partir das 22h

Ingressos esgotados