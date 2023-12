Ex-diretor da Globo diz que viu Frota pelado e detalha parte íntima do ator

O ex-diretor da Globo Pedro Vasconcelos, 53, disse que já viu Alexandre Frota, 60, pelado e se surpreendeu com o tamanho da parte íntima do ator.

O que aconteceu

Vasconcelos disse que esse episódio aconteceu em 1992, quando ele e Frota dividiam o mesmo camarim. Segundo contou durante recente participação no podcast Papagaio Falante, um dia entrou no local e o ex-ator pornô estava pelado, pintando a sala com as cores do Flamengo.

"Ele estava pelado, pintando o camarim de vermelho e preto, eu falei 'Alexandre, o que você está fazendo?' Ele falou o seguinte: 'Pedrinho, estou pintando o camarim de vermelho e preto, entendeu, porque o Flamango vai ser campeão brasileiro hoje, e é isso sacou'. E aí eu falei 'caralho'... E graças a Deus deu certo, naquele ano o Flamengo foi campeão brasileiro", declarou.

Questionado pelo apresentador do podcast, Sergio Mallandro, se o pênis de Frota era igual aparecia nos filmes pornôs, Pedro sugeriu que é sim, e detalhou. "Sinceramente, eu vi [o pênis dele] e era uma Scania".

Pedro Vasconcelos iniciou a carreira na Globo como ator em novelas como "Top Model" (1989), "Vamp" (1991) e "Malhação" (1997). Depois, dirigiu produções premiadas da emissora, como "Sítio do Picapau Amarelo" (2002-2004), "A Favorita" (2008), "Império" (2014) e "A Força do Querer" (2017).