Você pagaria? Ir ao Polo Sul é um dos passeios mais caros; conheça outros

Visitar o (gelado) extremo sul da Terra, cruzar o Reino Unido em um "trem do mistério", se hospedar em uma mansão com girafas ou passear entre gorilas: estas são algumas das experiências turísticas excêntricas e com preços salgados espalhadas pelo mundo, segundo levantamento realizado pelo jornal britânico Daily Mail.

Nossa selecionou algumas para você conhecer. Confira:

1ª: Voo ao Polo Sul = R$ 294 mil

A empresa americana Antarctic Logistics & Expeditions oferece voos de ida e volta de Punta Arenas, no Chile, ao Polo Sul por quase R$ 300 mil. O pacote inclui refeições e acomodações em barracas na Antártica durante de seis a sete dias.

Em sua estadia no continente gelado, os viajantes têm a oportunidade de explorar a área em torno do acampamento Union Glacier por alguns dias e fazer uma visita ao ponto onde fica demarcado o polo —o mais extremo no sul do planeta. É possível pagar extra para dormir uma noite por lá ou esquiar na região.

Mais informações: antarctic-logistics.com/trip/south-pole-flights

2ª: Viagem em 'trem misterioso' de luxo = R$ 18,5 mil

O trem histórico 1951 British Pullman, recém-restaurado pela empresa de hotelaria de luxo Belmond, agora parte com viajantes da Victoria Station, em Londres, para viagens de algumas horas por Kent, em que são imersos em um "mistério" — um assassinato que deve ser desvendado pelos seus passageiros.

O ingresso nada econômico dá direito a um assento em vagão particular concebido pelo diretor de cinema Wes Anderson, famoso por suas preferências em design excêntricos. O trajeto conta com open bar de champanhe, almoço "sublime" com cinco pratos e vinhos, servidos em louças e taças também escolhidas por Wes, além de uma caixa de presente, um buquê de flores e embarque privativo.

Mais informações: belmond.com/trains/europe/uk/belmond-british-pullman/journeys/murder-mystery-lunch

3ª: Trilha com gorilas = R$ 7.400

Entusiastas de experiências na natureza podem encarar trilhas com gorilas por Uganda, Ruanda e Congo, onde pequenos grupos de turistas conseguem se aproximar dos animais. Por exemplo, no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, uma família de gorilas só pode receber visitas no máximo de oito pessoas por vez — 80 autorizações são emitidas por dia ao custo de mais de R$ 7.000 por pessoa.

O alto custo é revertido em fundos para projetos educacionais e de preservação das espécies. No entanto, quem opta por safáris de diversos dias para ver os gorilas de perto, como os oferecidos pela empresa Volcanoes Safaris, acaba desembolsando mais — as viagens podem custar a partir de R$ 24,5 mil por pessoa.

Mais informações: volcanoessafaris.com/safaris/4-day-gorilla-safari

4ª: Tour de helicóptero pelo Everest = R$ 6.600

Para turistas que querem ver de perto o Everest, mas não se sentem aptos a encarar a escalada, é possível voar até o seu cume. Uma das empresas que oferecem este tipo de passeio é a Global Holidays Adventure, de Katmandu, que cobra mais de R$ 6.000 pela viagem de helicóptero. O trajeto de quatro horas inclui visitas aéreas também a outras montanhas, como Lhotse e Changtse.

Mais informações: nepaltraveladventure.com/everest-helicopter-tour.php

5º: Experiência Omakase no restaurante Masa = R$ 4.700

Conceituadíssimo com direito a três estrelas do prestigioso guia Michelin no currículo, o restaurante japonês de alto padrão Masa oferece uma experiência Omakase — em que o menu é customizado periodicamente pelo chef Masa Takayama com base nos ingredientes mais frescos da estação e, claro, em sua expertise técnica — que inclui jantares com 26 pratos de combinações de sushi.

Visitantes podem se sentar no balcão da casa, em Nova York, de onde veem o chef trabalhar em algumas das comidas favoritoa da clientela, como porções que levam atum com caviar, ouriço do mar com creme caramelizado e trufas brancas, entre outros.

Bebidas e impostos não estão inclusos na cifra já polpuda colocada no cardápio — quase R$ 5.000.

E saiba que é proibido fazer fotos ou vídeos no local, assim como deve-se evitar perfumes fortes.

Mais informações: masanyc.com

