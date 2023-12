'Gosto de perguntar o que querem ganhar', diz Winnie Harlow sobre Natal

Winnie Harlow, 29, mudou a indústria da moda. Com vitiligo, a canadense de origem jamaicana é uma referência quando se fala em grandes modelos. Não à toa, a Coca-Cola a convidou para participar de sua campanha de Natal, em que, com a ajuda de inteligência artificial, qualquer consumidor pode criar um cartão personalizado para a data.

"Minha experiência foi muito divertida. Me ver representada em um cartão é algo lindo. Quando eu era criança, não me via em nenhum lugar. Não tinha essa representatividade", diz Winnie com exclusividade para Universa.

A modelo não é muito de fazer pedidos para o Papai Noel. Diz que é muito grata pelo que tem, mas na hora de comprar presentes para a família toda, ela é bem direta.

Winnie Harlow fez um cartão de Natal com AI para a campanha da Coca-Cola Imagem: Divulgação

"Gosto de perguntar o que as pessoas querem ganhar. Para mim, essa é a melhor maneira de decidir", disse. Esse ano, ela passará a data com a mãe, a irmã e o namorado, o jogador de basquete Kyle Kuzma.

Contudo, nem sempre é fácil de planejar a lista. Se a ceia for com toda sua família, que é bem grande, segundo a modelo, aí não tem como pensar em presente para todos, porque nunca dá pra saber quantos pessoas estarão juntas na noite de Natal.

"Minha família é enorme e todos cresceram e têm suas próprias vidas. Às vezes, é uma surpresa quem você verá", conta.

Família grande e sabores do Caribe

Winnie nasceu no Canadá, mas como sua família é da Jamaica, eles carregam a tradição do país do Caribe para a mesa.

Ela ficou interessada em saber o que era tradicional no Natal brasileiro, enquanto lembrava com carinho do que não pode faltar no seu.

Mal posso esperar. Comemos rabada, mannish water, que é uma sopa da cabra, bolo de rum... Tudo é muito gostoso", disse Winnie.

Marca própria de beleza

Winnie criou uma marca de beleza focada em proteção solar. A ideia para a Cay Skin surgiu após um ensaio fotográfico no qual ela sofreu queimaduras graves, a ponto de precisar ir para o hospital, por não ter utilizado proteção.

A camada esbranquiçada que o produto deixa na pele atrapalharia o resultado das fotos —e ela não quis arriscar.

"Minha marca é uma mistura entre cuidados com a pele e proteção solar", explica. Winnie afirma não ter nenhum cuidado extra por conta de seu vitiligo —"é só pele"—, mas diz que aprendeu com a família a importância do protetor.

O produto preferido de sua linha é o Glow Face Lotion, que mistura FPS com hidratante. "Dá um glow na minha pele", diz.

Infelizmente, ainda não há uma previsão da venda da marca aqui no Brasil. "Amo tanto seu país e mal posso esperar para voltar aí. Já estive no Carnaval e adoraria levar minha marca", diz Winnie.