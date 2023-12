Como será armadilha que coloca Dirceu na cadeia em 'Terra e Paixão'?

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Terra e Paixão" (Globo), Dirceu (Eriberto Leão) será preso após uma armadilha de Petra (Débora Ozório) e Marino (Leandro Lima).

O delegado bola um plano para o abusador encontrar a sobrinha a sós e confessar tudo que cometeu no passado. Para isso, Petra usará um brinco com uma escuta eletrônica.

A filha de Irene (Gloria Pires) comenta que irá em um piquenique com as amigas no rio. Ao escutar, Dirceu cai na primeira parte do plano e segue a agrônoma.

Anely (Tata Werneck), Graça (Agatha Moreira) e Flor (Letícia Laranja) estarão no local e sabem do combinado. Espiando a moça se banhar, o criminoso se aproxima dela.

Em contato com Marino, Petra avisa que o abusador caiu na armadilha. "Ele caiu na armadilha e tá se aproximando", diz ela na escuta para Marino.

Dirceu confessa que abusou da sobrinha quando ela era criança. Ele é preso e levado para atrás das grades. Ao saber de toda a verdade, Irene promete acabar com a vida do irmão.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.