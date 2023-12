Como o Kiss continua com as atividades após o fim da banda? Gene Simmons responde

Após encerrar as atividades com a turnê End Of The Road, a banda Kiss entra em uma nova fase. Em um vídeo nas redes sociais, o grupo anunciou que as atividades continuam, mas de outra forma, lançando avatares para shows.

No anúncio, o grupo comentou como foi o processo de criação da tecnologia. "Hoje, uma nova era começa. Kiss Army [fã-clube], o final é só o começo! O Kiss foi imortalizado e renasceu como avatares eternos do rock", disse no X (antigo Twitter).

"O futuro é tão emocionante, porque poderemos nos eternizar", comentou Gene Simmons no vídeo promocional do Kiss. "A banda merece ser eternizada, porque a banda é maior do que nós somos", completou Paul Stanley.

O vocalista Gene Simmons revelou que o grupo investe cerca de US$ 200 milhões (cerca de R$ 972 milhões) em avatares para shows. Ele contou a novidade em um encontro com os fãs. Veja aqui .

"Há muita coisa sendo planejada, até além da minha compreensão. Mas eles estão gastando cerca de 200 milhões [de dólares] para elevar esse nível", disse o músico enquanto conversava com um fã sobre o uso de avatares.

O Kiss se apresentou na América do Sul no começo do ano. Simmons, inclusive, chegou a passar mal na apresentação de Manaus, no Amazonas, devido ao intenso calor. Além de lá, eles também passaram por Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo.