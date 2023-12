César joga sujo para enganar Luna e banca falso herói ao atacar vilão

Do BOL, em São Paulo

Em cenas previstas para o capítulo do dia 27, Preciosa tenta convencer Pascoal de sua história. Maria pensa em César. Gláucia incentiva Caíto a não desistir do Rainha da Fuzuê.

Luna decide investir na carreira de Jefinho e fala com Tonico. Pascoal ameaça Luna, e Miguel e Julião a defendem. César registra a informação de que Luna pertence à linhagem da Dama de Ouro.

Caíto decide desistir do Rainha da Fuzuê. Cecília entrega a Barreto uma pasta com provas contra César. César invade a casa de Pascoal e o repreende por atacar Luna.

Sobre "Fuzuê"

"Fuzuê", concebida por Gustavo Reiz, narra a história de Luna, uma mulher carismática e simples que reside no bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro. Envolvida na produção e comercialização de biojoias, ela busca incansavelmente por pistas sobre o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha, ex-cantora da Lapa que desapareceu de maneira misteriosa.

Luna conhece o advogado Miguel na loja Fuzuê, onde Maria foi vista pela última vez. Juntos, vivenciam um grande amor e diversas aventuras. Marina Ruy Barbosa interpreta uma poderosa empresária que descobre que Luna é sua irmã perdida, com quem ela precisa compartilhar a fortuna oculta de seu pai.