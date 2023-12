Celular Seguro: veja como funciona app para bloquear aparelho roubado

Do UOL*, em São Paulo

O aplicativo "Celular Seguro" é liberado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O serviço facilita o registro de ocorrência e bloqueio do aparelho após furto ou roubo. Veja o passo a passo de como a ferramenta funciona, segundo documento obtido pelo UOL.

Instale app

O aplicativo está disponível para smartphones Android e também para iPhones a partir desta quarta-feira (20).

Procure na loja do aparelho por "Celular Seguro".

Desde que foi o sistema foi lançado, apenas a versão para desktop estava disponível.

Faça login

É necessário que o usuário entre em sua conta oficial no site do governo federal, o gov.br;

Após entrar no aplicativo, a ferramenta apresentará os Termos de Uso e Privacidade. O usuário terá de concordar com eles para prosseguir.

Página inicial

A ferramenta conta com três opções na página inicial: pessoas de confiança, registrar telefone e registrar ocorrência.

Na primeira opção, deverão ser cadastradas as pessoas que, em caso de perdas, roubos ou furtos do aparelho, poderão criar ocorrências em nome do usuário.

O segundo ícone diz respeito ao registro dos aparelhos que serão conectados diretamente ao CPF.

Na terceira opção, será possível criar ocorrências de forma simples.

Dados protegidos

A nova plataforma foi desenhada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, os celulares roubados serão transformados "em um pedaço de metal inútil" após o bloqueio. "Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos", explicou.

"Caso você seja roubado, é só acionar o sistema por um computador que operadora telefônica e bancos são notificados no mesmo instante, bloqueando acessos", explicou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, em postagem nas redes sociais.

"Uma medida importante para diminuir a dor de cabeça e as perdas financeiras de quem passa por furto ou roubo, completou o ministro.

*Com Agência Brasil