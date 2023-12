Carrossel real e suposto calote: como foi festa de 15 anos de Lari Manoela

O casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach surpreendeu pela vibe mais intimista. Especialmente em contraste com a festa de debutante da atriz, em 2016, que teve uma infraestrutura digna dos contos de fadas da Disney.

A festa "Sonhos de Lari" foi em renomado salão em São Paulo, com a presença de muitos famosos. Selton Mello, que dançou valsa com ela, João Guilherme, Raul Gil, Lívia Andrade e Maísa estavam lá.

A decoração lúdica contou com símbolos do início da carreira de Larissa, como um carrossel em tamanho real. Diversos artistas circenses se apresentaram, fazendo referência ao filme "O Palhaço" e à novela "Carrossel".

Para a valsa, ela escolheu um vestido no estilo princesa, com top de renda e saia rodada. O modelo foi assinado pelo estilista Lucas Anderi, o mesmo responsável pela confecção de seu look para o casamento com André Luiz Frambach.

Apaixonada pela Disney, ela abusou de princesas, uma carruagem gigante e um sapatinho de cristal que vinha no convite. Na festa, ela usou um peep toe com cristais aplicados da grife Louboutin. Além de DJs, a festa teve apresentação da banda Fly e a própria aniversariante.

Ao todo, Lari usou três vestidos, todos assinados por Anderi. O último deles, usado para curtir a pista de dança, era todo bordado com cristais Swarovski. Graciella Starling ficou responsável por assinar as tiaras usadas em cada uma das produções.

Sete anos depois, a festa voltou a ser notícia após a mãe de Larissa Manoela ser acusada de dar um calote. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, relatou que empresas contratadas afirmam que Silvana Taques não cumpriu sua parte nos acordos de parceria.

As postagens promovendo os nomes dos fornecedores não teriam sido feitas, assim como nenhum dinheiro foi pago a eles. Na época, Silvana teria afirmado que gastou cerca de R$ 1 milhão com o aniversário da filha.