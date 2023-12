Beyoncé é eleita 'mãe do ano' em aplicativo de encontros LGBTQIA+

Beyoncé foi eleita "mãe do ano" pelos usuários do Grindr, aplicativo de encontros voltado para homens LGBTQIA+.

O que aconteceu

Beyoncé lidera a lista de figuras maternas da comunidade LGBTQIA+. Também estão no ranking Taylor Swift, Dolly Parton, Kylie Minogue e Madonna.

O aplicativo fez uma pesquisa com seus usuários nos Estados Unidos. Mais de dez mil pessoas foram consultadas para chegar à decisão.

A cantora também lidera a lista de momentos icônicos do ano com seus figurinos da turnê Renaissance. A lista também conta com momentos como Britney Spears dançando com facas, a apresentação de Rihanna no Super Bowl, o mergulho de Taylor Swift no palco na Eras Tour e a barata que invadiu o Met Gala.