Filha de galã de 'Xica da Silva' vende fotos sensuais e fetichistas

Victor Wagner, ex-galã da novela "Xica da Silva", publicou recentemente fotos com a filha, Barbara Trettel. A jovem faz sucesso vendendo fotos sensuais e fetichistas em plataformas de conteúdo adulto.

Babi Trettel vende conteúdo sensual com foco nos pés e no bumbum, segundo sua descrição nas plataformas. Ela cobra até R$ 80 pela assinatura mensal e acumula mais de mil curtidas nos perfis do OnlyFans e Privacy.

A filha do ator também é cabeleireira. Nas redes sociais, ela mostra seus trabalhos de corte e coloração.

Babi anunciou que parará de vender conteúdo sensual no final deste ano. "Estou em clima de despedida das minhas plataformas. Elas ficarão no ar até o final de dezembro e depois nunca mais, então esse é o momento. Aproveita!", anunciou ela no final de novembro.

Victor Wagner interpretou o Contratador João Fernandes em "Xica da Silva" (Rede Manchete). Seu personagem fazia par romântico com Xica, interpretada por Taís Araújo. Ele está longe da TV desde 2016, quando fez uma participação em "Escrava Mãe" (RecordTV).