Após desilusão amorosa, Lara rompe com Mario e recebe apoio de Thais

No capítulo de quarta (20), Lara se desilude com sua relação com Mário e opta por dispensar os serviços dele. Marcos exerce influência sobre Natália, suscitando a preocupação de Pedro por sua irmã.

Érica encoraja Renée a buscar sua própria jornada. Tony admite a Aramis seus sentimentos por Cris, contudo, expressa desconfiança em relação à moça.

Marcos interpela Carol sobre Bruno, enquanto Taís oferece conforto a Lara, que enfrenta o sofrimento de uma paixão não recíproca por Mário.

Natália compartilha com Ulisses que Carol está associada a Marcos. Ísis apresenta Sérgio a Adriana, que o reconhece de alguma forma.

Sobre "Elas por Elas"

"Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, gira em torno de um grupo de amigas que se conheceram durante um curso de inglês e são separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia.

Vinte e cinco anos mais tarde, Lara encontra uma foto do grupo e decide reuni-las em sua casa. No entanto, o momento, que deveria ser feliz, traz de volta velhas mágoas e grandes revelações.