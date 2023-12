Após chifre de Antenor, Ana Luísa cai em tentação com pretendente gato

No episódio de "Paraíso Tropical" desta quarta-feira (20), Ana Luísa e Lucas visitam a exposição juntos. Taís afirma que recebeu a joia de Hugo. Ana Luísa fica desconcertada com as investidas de Lucas. Ela descobre que a feira de tecnologia mencionada por Antenor nem sequer existe.

Ana Luísa toma um drinque com Lucas, mas decide retornar para casa. Cleonice informa a Olavo que foi vítima de um roubo. Daniel demite Ivan, aliviando Olavo. Ivan tem uma crise na recepção, ameaçando agredir os hóspedes.

Olavo humilha Gustavo por não estar presente no hotel durante a confusão. Isidoro coloca seu relógio em um sorteio. Gustavo discute com Dinorá, que esqueceu de buscar as crianças na escola, fazendo com que ele abandonasse o trabalho. Ana Luísa procura o consultório do psicanalista Sílvio e desaba em lágrimas.

Lucena adquire um apartamento para Hugo e Taís. O motorista do táxi fornece o endereço de Taís para Daniel. Paula descobre uma foto de Amélia na praia com uma moça e outra de Isidoro com um bebê. Gilda reconhece Copacabana. Paula se anima ao se aproximar mais de encontrar a família.