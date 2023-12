Tonzão afirma que não entende 'perseguição' de Rachel em A Fazenda 15

Eliminado na reta final de A Fazenda 2023 (Record), Tonzão Chagas participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, e falou sobre os momentos de confinamento com Rachel Sheherazade.

No programa, o cantor afirmou que não entende por que a jornalista "o perseguiu" no reality show. Ele também relembrou uma fala de Rachel na Lavação de Roupa Suja — quando ela disse que ele "se aproveitava da inocência dos Crias para chegar longe no jogo".

Tonzão: "A galera não viu por dentro, só a edição. De fato, a gente [eu e Rachel] tivemos uma troca, mas ela teve uma perseguição comigo que eu não entendi e não entendo até hoje."

Tonzão: "A mesma coisa na dinâmica [de Lavação de Roupa Suja]. Foram falas desnecessárias, que me desestabilizaram. Ela é uma mulher que eu admiro, a gente teve a mesma luta política, pelos mesmos ideais. A fala dela tinha um peso muito grande para mim."

Selfie: "Mas ainda tem um peso grande?"

Tonzão: "Tem, a Rachel é uma mulher muito inteligente..."

Selfie: "Mas você também é inteligente, tanto que ficou mais tempo que ela, até a final."

A fala dela tem importâncias em muitos termos, mas não quer dizer que dita a regra. Como na última dinâmica a gente estava confinado e ela de fora, me desestabilizou. Não sabia como o público estava reagindo. Tonzão

