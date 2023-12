Simioni chama Márcia Fu de 'falsa' e ex-atleta concorda: 'Pra c*ralho!'

Kamila Simioni e Márcia Fu conversaram na última festa de A Fazenda 2023 (Record). Na ocasião, a ex-jogadora de vôlei confessou que inventou uma fofoca com o nome da empresária para se livrar de uma situação no confinamento.

Simioni: "Márcia, tu é falsa demais!"

Márcia: "Para c*ralho! No jogo eu sou, não tem jeito!"

Simioni: "Para que tu inventou esse tanto de coisa? Que loucura! Tu é falsa demais, velho!"

Márcia: "É porque eu sou uma filha da p*ta jogando. [...] Mas eu te pedi desculpas!"

Simioni: "Pede de joelhos que eu aceito!"

Márcia: "É ruim, hein... Me ajuda aí, colega! Eu precisei blefar para me livrar!"

No papo, a finalista de A Fazenda 15 disse que mentiu para Simioni porque via que a empresária era forte no jogo.

Simioni: "A gente tinha combinado de destruir todo mundo... Por que você me nocauteou? Eu era sua parceira."

Márcia: "Porque você é f*da! Você é muito boa de estratégia e tudo. Na hora, vi que era uma oportunidade."

.@MarciaFuOrigin pede desculpas para @simioniofc e diz que foi tudo no jogo: "Eu tinha que blefar", diz a finalista #FestaAFazenda



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos:

