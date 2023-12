Jaquelline pede para Cariúcha não se intrometer em seu namoro com Lucas

Na última festa de A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline conversou com Cariúcha e pediu para a cantora não se intrometer em seu relacionamento com Lucas.

Jaquelline: "O meu relacionamento não tem nada a ver com vocês."

Cariúcha: "A treta passada não era sobre o relacionamento de vocês... Era outro. Você não tem nada a ver com isso, não tenho nada contra você. Ele me ataca, e se me atacar, eu vou atacar. Eu não tenho sangue de barata."

Jaquelline: "Se vocês brigarem, beleza. Mas eu não quero ver meu nome no meio. Não tenho nada a ver com a treta de vocês"

Cariúcha: "O meu BO é com ele, não tem a ver com você. [...] Eu falei para ele que não vou mais dar palco."

No papo, a cantora ainda disse que Lucas "está se achando": "Muito soberbo".

