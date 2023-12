Sabrina Boing Boing expõe gastos de R$ 250 mil para ter perfeição estética

Sabrina Boing Boing, 39, revelou que já investiu cerca de R$ 250 mil em intervenções cirúrgicas no corpo para alcançar a "perfeição" estética.

O que Boing Boing falou

A beldade e musa do OnlyFans contou que seu primeiro procedimento foi realizado aos 19 anos, quando colocou 1,5 litro de silicone nos seios. Desde então, já foram cinco cirurgias para aumentar as mamas e uma lipoaspiração.

"Desde que coloquei as próteses de dois litros (expansoras), o objetivo passou a ser de chegar às de três litros. No entanto, desviei do foco quando me tornei evangélica e cheguei a considerar a redução dos seios, mas depois que saí da igreja, o tamanho e o formato começaram a me incomodar", declarou em entrevista à Quem.

Agora, Sabrina quer aumentar novamente os seios para ficar com seis litros de silicone, três em cada. A musa inspiradora de Boing Boing é a atriz Pamela Anderson.