Manoel Soares tem casa invadida e reage à tentativa de assalto

Manoel Soares, 44, e sua família sofreram uma tentativa de assalto nesta segunda-feira (18). A assessoria do jornalista detalhou a invasão.

O que aconteceu

Houve uma tentativa de assaltar a residência, mas o invasor foi detido. Em um post no Instagram hoje (19), a assessoria do jornalista afirmou que o caso aconteceu na noite de ontem.

Manoel Soares reagiu ao assalto. Na publicação, foi anunciado que o famoso "agiu em legítima defesa para proteger seus familiares" e "não incentiva reações aos assaltos".

A família e o apresentador se encontram bem e em segurança após o ocorrido. O jornalista também espera que o assaltante "responda de acordo com a lei".

Splash entrou em contato com a SSP para entender o caso. "Policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de roubo à residência e, no endereço indicado, encontraram as vítimas e o suspeito já rendido. Ele foi autuado em flagrante. O homem teria rendido a funcionária do imóvel e entrado na residência, exigindo os pertences dos moradores. Em dado momento, as vítimas perceberam que o criminoso não estava armado e reagiram. O caso foi registrado no 89° DP (Jardim Taboão) e encaminhado ao 34º DP (Morumbi) para investigações", informou a Secretaria.