Gio Ewbank expõe dificuldade para transar com Bruno Gagliasso após gravidez

Giovanna Ewbank, 37, admitiu que teve dificuldades para voltar a manter relações íntimas com Bruno Gagliasso, 41, após o nascimento do filho do casal, Zayan, 3.

O que aconteceu

"Eu tive muita dificuldade para voltar a ter relação sexual no pós-parto, eu demorei bastante", contou Ewbank durante bate-papo com a atriz Thaís Fersoza, 39, em seu podcast Quem Pode, Pod.

Fersoza disse que, ao contrário de Ewbank, não teve esse problema, mas ponderou que uma explicação pode ser o fato de Giovanna ter feito parto normal, enquanto ela foi cesárea.

"Eu acho que se eu tivesse tido o parto normal, talvez seria uma questão mais difícil para mim, imagino. Mas eu não tive parto normal, não consegui ter parto normal. Foi cesárea a primeira e o segundo tinha que ser cesárea, por ser uma gestação seguida uma da outra, e havia o risco de que seu útero rompesse, o que de fato aconteceu", explicou Fersoza.

Vale destacar que além de Zyan, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também são pais de Tite, 10, e Bless, 8.

Thaís Fersoza é casada com Michel Teló, 42, com quem tem dois filhos: Melinda, 7, e Theodoro, 6.