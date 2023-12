'Fuzuê': Pascoal é acusado de assassinato

Após ser preso por roubar o carro-forte que transportada o tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta), Pascoal (Juliano Cazarré) também será acusado de assassinato pela polícia na novela das 7 "Fuzuê" (Globo).

Tudo começou quando Preciosa (Marina Ruy Barbosa), Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) conseguiram a arma que o vilão usou para dar fim em um comparsa. Pascoal matou Bigão para não deixar rastros no sequestro de Soraya (Heslaine Vieira).

A balística mostra que o bandido foi assassinado com a arma do sócio de Preciosa. "Então, saiu o exame de balística da arma?", questiona o criminosa para Barreto (Rogério Brito). "Aquele elemento que sequestrou a Soraya, conhecido como Bigão, foi assassinado com uma arma registrada em seu nome, Pascoal", responde o delegado.

O policial revela que Pascoal será acusado de homicídio. "E daí? Isso não é prova nenhuma" , fala o presidiário. "Até que se prove o contrário, eu vou anotar mais essa acusação contra você: homicídio", diz o namorado de Cecília (Cinnara Leal).

O amante de Vânia (Ingrid Klug) fica com muita raiva. "Brincadeira! Você vai me acusar de homicídio só porque a arma está registrada no meu nome?", questiona o malvado. "Um homem foi morto por alguém usando ela", responde Barreto. "Não quer dizer que fui eu! A arma foi roubada!", mente Pascoal.

O delegado é irredutível em sua decisão. "No seu depoimento, você não teve como provar que não estava na cena do crime na hora. Não apresentou álibi, testemunha... Ou você tem algo mais a declarar sobre isso, Pascoal?", questiona ele. O vilão apenas pede por seu advogado.

