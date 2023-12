Ex-BBB Solange Vega lamenta falta de oportunidades como atriz

Solange Vega, ex-BBB 4, lamenta a falta de oportunidade na TV. Ela tem uma série de cursos de atuação e já fez trabalhos em filmes e séries.

O que aconteceu

Solange contou ser formada como atriz, além ter feito vários cursos e worksops de aperfeiçoamento. "Fiz filmes independentes, a série 'Supermax' (2016), mas depois disso não me deram mais oportunidades", lamentou a ex-BBB em participação no podcast Pod Inspirar.

Ela lamentou a falta de oportunidades no mercado e citou que sua imagem ainda é ligada ao BBB. "Acho que sempre estão passando as minhas imagens daquela época (do BBB). Então os produtores, os diretores e os autores não têm tanto interesse por causa disso."

A ex-BBB vai lançar sua biografia em 2024, quando a edição que participou vai completar 20 anos. No reality show da Globo, ela ficou conhecida por cantar a música 'We Are the World' em uma 'versão especial'.