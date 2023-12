Despedida dos animais e ex-peões em hotel: o dia em A Fazenda 15

A apenas dois dias de sua grande final, A Fazenda 2023 (Record) teve um dia sem grandes acontecimentos entre os peões do Top 6 ainda confinados na sede em Itapecerica da Serra.

No programa ao vivo desta terça-feira (19), os quatro finalistas da temporada serão conhecidos após a definição da última roça da temporada.

O dia foi marcado pela despedida dos peões dos animais e pela presença dos ex-peões no Link Podcast, horas antes da festa final do ano, que contará com o retorno deles para uma madrugada:

Declarações aos animais

Os peões se emocionaram ao saber que hoje veriam os animais pela última vez.

Com isso, os participantes declararam seu amor pelos bichos. Jaque abriu o coração para a vaca Mimosa e para o touro Talismã, Márcia disse amar o cavalo Colorado e Tonzão elogiou as galinhas.

Revelação de jogo

A Fazenda 2023: Márcia Fu revela estratégia de jogo para animais Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia também admitiu sua estratégia de jogo. A peoa contou antes para o cavalo Colorado e depois para Lily e André.

O ator afirmou que entende a ex-atleta e ressaltou que agora são amigos, e não mais adversários.

Punição

Até uma punição os peões levaram na última visita aos animais. Tonzão e WL foram os causadores.

Por sua vez, a produção não perdeu a oportunidade e brincou que os participantes ficarão "sem caviar até o fim da temporada"

Simioni fala sobre festa

A Fazenda 2023: Simioni comenta sobre Márcia Fu Imagem: Reprodução/YouTube/Link Podcast

A influenciadora negou que tenha a intenção de causar a expulsão de Márcia na festa. No papo no Link Podcast, a famosa disse que reagirá à ex-atleta durante a festa, mas não busca eliminá-la com suas atitudes.

Simioni: "Posso fazer algo que tendencie Márcia a fazer algo ou não... não é meu intuito fazer a Márcia ser expulsa, mas não vou usar a minha polidez. Estou reagindo a tudo que ela me fez."

Rachel lembra treta que a fez ser expulsa

Rachel disse que sua expulsão a pegou de surpresa. "Eu não tinha a mínima ideia que pudesse ser expulsa. Pelo contrário, na minha cabeça, eu era a vítima. Eu fui encurralada na oficina. Eu fui provocada. Eu estava ali pra fazer o animal com o Lucas, e ela chegou e tomou o Manual agressivamente da mão dele e veio em direção a mim".

A jornalista lembra como se sentiu. "Eu só chorava, não conseguia falar da minha revolta e tristeza. Eu me sentia indignada porque a pessoa que cavou a minha expulsão não foi punida. A pessoa que colocou a minha integridade em risco... Você sabe que uma ação tem uma reação. Teve a ação da pessoa que tentou me agredir, que deu a menção que iria me agredir, e a reação de quem não quer ser agredido".

Kally sobre relação com Cezar Black: 'Estamos nos conhecendo melhor'

A Fazenda 2023: Kally Fonseca fala sobre relação com Cezar Black Imagem: Reprodução/Youtube

Kally contou que os dois já conversaram. "Ele entendeu meu posicionamento, eu entendi o dele. Algumas coisas que ele fez eu não gostei. E a conclusão é que vamos nos dar a oportunidade de conhecer melhor".

A cantora contou que eles vão conhecer as famílias um do outro e se dar uma chance fora da casa. "Não estamos namorando, mas estamos nos permitindo nos conhecer melhor aqui fora, sem câmera".