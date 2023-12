De galeto a buffalo wings: frango na air fryer é possível - e delicioso

Para quem não quer perder tempo na cozinha, air fryer já é um eletrodoméstico essencial. Para quem quer economizar sem abrir mão de uma refeição gostosa, uma opção é sempre a carne de frango.

Churrasco, galeto e até um prato com a cara das Festas são possíveis de fazer e ficam deliciosos com auxílio da fritadeira elétrica.

Buffalo wings

A churrasqueira saiu do "Vai Ter Churras" e foi substituída pela air fryer para fazer buffalo wings. A receita típica americana consiste no meio da asa de frango bem crocante lambuzado no molho buffalo, à base de pimenta e manteiga.

O apresentador prepara outras duas opções: o molho oriental teriyaki e o clássico barbecue.

Asinhas de abrir o apetite Imagem: Mariana Pekin/UOL

Antes de cozinhá-los, Bruno faz uma marinada básica na qual o frango fica submerso por pelo menos duas horas. Para cada quilo da carne, usa-se uma lata de cerveja, uma colher de sobremesa de sal e duas colheres de sopa de tempero completo.

Após o tempo indicado, os franguinhos precisam ser secos com papel toalha para ficarem crocantes. Outro truque que ajuda na crosta é polvilhar bicarbonato de sódio.

Asinha com molho teriyaki finalizada com gergelim Imagem: Mariana Pekin/UOL

Depois, é só preaquecer a air fryer a 200 graus e assar as asinhas 15 minutos de um lado e 10 do outro. Para que todas as partes do frango fiquem igualmente lambuzadas, misture-os ao barbecue, ao buffalo e ao teriyaki numa tigela.

O que dá sabor mesmo são os molhos".

Galeto

Com o tempo e experiência no uso, quem tem uma Airfryer em casa descobre que é possível ir muito além da batata frita ou de pratos mais simples feitos na fritadeira elétrica. No Gastronobásico, o prato do dia é o galeto.

O preparo na air fryer agiliza o tempo de preparo sem perder a suculência da carne. Para isso, além do tempero de sal e pimenta do reino, na receita do programa você aprende a fazer uma manteiga temperada com alho, tomilho e raspas de laranja.

Esta manteiga é pincelada tanto na parte externa do galeto, contribuindo para tom dourado final, quanto entre a pele e o peito da ave, o que garante a hidratação enquanto assa e uma carne de frango suculenta.

Depois de assado, ele fica com cerca de 400 gramas e serve bem duas pessoas Imagem: Salted/UOL

Frango de Natal ou de Ano-Novo

Frango com Romã Imagem: Divulgação

Entre os produtos típicos das ceias das Festas está a romã e ela entra como complemento em uma receita fácil com frango, direto da fritadeira.

Ingredientes

8 pedaço(s) de frango com pele

1 limão

1 cabeça(s) de alho

Ramos de alecrim a gosto

Sementes de romã a gosto

Azeite a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cúrcuma a gosto

Modo de preparo

Deixe os pedaços de frango marinando no suco do limão, sal e pimenta por 60 minutos. Em seguida, transfira para o refratário. Coloque aproximadamente duas colheres de sopa de cúrcuma por cima. O importante é cobrir todos os pedaços. Regue com azeite, adicione as sementes de romã, os dentes de alho e os ramos de alecrim. Leve para a air fryer a 200 °C por aproximadamente 40 minutos. Sirva.