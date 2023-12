Cameron Diaz revela se problema de Jamie Foxx no set a fez largar atuação

Cameron Diaz, 51, abre o jogo sobre os boatos de que teria largado a atuação por um incidente no set de "Back in Action" com Jamie Foxx.

O que aconteceu

A atriz negou que tenha desistido da profissão devido ao colapso do parceiro. "Eu realmente odeio todas as coisas que foram ditas sobre nosso set na época. Você só quer gritar com toda a força: 'do que você está falando?'", disse ao podcast Lipstick on the Rim, de Molly Sims, nesta terça-feira (19).

A famosa defendeu Jamie Foxx após boatos apontarem que ele estaria atrapalhando as gravações. "Jamie é o melhor. Eu amo muito esse cara. Ele é uma pessoa tão especial e tão talentosa, muito divertido", pontuou. Os rumores indicavam que ele estava "tornando tudo miserável" e contribuía para que ela não quisesse mais atuar.

Diaz afirmou que os atrasos ocorreram pela hospitalização do ator e ficou irritada com as críticas feitas a ele. "[A hospitalização] é algo sobre o qual não cabe falar. Quando vejo e ouço pessoas tentando derrubar outra pessoa assim… [Jamie é] tão elegante. Ele fica tipo: 'não, apenas deixem-nos [falar]", reforçou.

Colapso e internação de Jamie Foxx

Foxx foi internado no dia 11 de abril após uma "emergência médica". A condição exata não foi revelada e a família pediu orações depois de ficar mais de três semanas hospitalizado.

A revista People divulgou que o ator já estava em estado "estável" após complicações médicas em maio. "Jamie está estável e não corre risco de vida agora. [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital", informou uma fonte.

Após sair do hospital, precisou se recuperar em uma reabilitação. O site TMZ divulgou a informação, apontando que a clínica era especializada em recuperação de AVC, traumas cerebrais ou na medula espinhal e câncer.