Tonzão se emociona com WL antes de eliminação: 'Quase 90 dias sendo leal'

Antes da eliminação de hoje (14), Tonzão chorou com WL em A Fazenda 2023 (Record). O cantor ficou emocionado com as palavras do aliado.

WL: "Para mim, tu foi tudo e mais um pouco."

WL: "Seu coração é lindo."

WL: "Tu pensa nos bagulhos, tu é humano, papo reto. Não sei falar bonito..."

Tonzão: "Você me fez chorar, mano, está maluco?"

WL: "Você é o cara."

Tonzão: "O cara é tu."

WL: "Essa família que nós construímos aqui... esquece."

Tonzão: "A gente foi leal, mano, quase 90 dias sendo leal. Até no discordar a gente foi leal."

