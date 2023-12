Pequena Lo desabafa sobre burnout após sucesso: 'Entrei no automático'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a humorista Pequena Lo conta como foi o pontapé para seu sucesso na internet e como lidou com sobrecarga após a fama.

"Desde criança eu gostava de me filmar. Quando comecei, tinha três anos, era muito nova, não tinha como uma criança estar encenando um personagem. Fui descobrindo que era muito prazeroso pra mim fazer as pessoas rirem e contando as histórias que eu vivia, do meu jeito", ela diz.

O do High School foi o que bombou, era uma trend, fui fazer, dormi, acordei e tinha 2 milhões de visualizações e eu estava verificada no TikTok.

Depois de bombar durante a pandemia, ela diz que enfrentou quadro de burnout — síndrome do esgotamento profissional — na tentativa de manter o ritmo de publicações.

"Acho que o humor é terapêutico e na pandemia como todo mundo estava em casa [viralizou]. Eu fiquei dois anos em casa porque sou asmática. Depois eu dei burnout. Só estava em casa. Entrei no automático. Gravava 6 vídeos por dia e postava", afirma.

Pequena Lo, que também é psicóloga, diz que fãs querem pagar por consulta: 'Pra tirar foto'

Psicóloga de formação, Pequena Lo conta que alguns fãs querem pagar uma sessão para tirar foto com ela. "Não tem mais como desvincular a 'Pequena Lo' da Lorrane que tem que estar ali no consultório. Recebo mensagens de pessoas querendo uma consulta, só pra tirar uma foto. Acho que se eu estivesse no consultório, iam achar que eu ia fazer um stand up na consulta. E é diferente no psicólogo, não da pra soltar uma piada".

Pequena Lo revela o que faz com fortuna: 'Coisas que não imaginava que ia conseguir'

A humorista diz como gasta o dinheiro que ganha com o sucesso na internet. "Eu falo que estou satisfeita. Minha vida mudou. Minha mãe mora e trabalha comigo. O que eu compro pra eles também é pra mim. Dei um carro pra minha mãe. Ela foi a primeira pessoa que foi presenteada porque ela sempre esteve comigo, me apoiando, porque não é fácil. Dei um carro pro meu pai. Comprei uma casa que é minha, mas minha vó mora lá".

Pequena Lo fala sobre infância entre cirurgias: 'Tive uma alergia, ninguém sabia o porquê'

Pequena Lo conta como lidou com as questões de saúde durante a infância. "Comecei a fazer tratamento com cinco dias de vida por causa da displasia óssea. Quando tive essa alergia do leite materno, fiquei anos só tendo bolo de aniversario de água. Fiz a primeira cirurgia com sete anos. Eu andava normalmente até os 11, depois da última cirurgia não consegui andar mais. (...) Eu não chorava com nada. Fiquei uma criança apática, não sentia nada. Não gostava de abraço, não gostava de nada que envolvia vulnerabilidade".

Pequena Lo diz se perdeu amizades após a fama: 'Fiz uma chamada de vídeo com minhas melhores amigas'

A humorista conta como tenta conciliar a vida agitada com as relações pessoais. "Nunca sofri capacitismo na escola, mas sei que não é uma realidade. Eu era muito amada a ponto dos meus amigos brigarem pra ver quem ia me levar na cadeira de rodas. (...) Antes de me mudar pra São Paulo, fiz uma chamada de vídeo com as minhas melhores amigas, falando que minha vida ia mudar mas que a gente não precisava perder contato, mas a realidade ia ser outra".

Pequena Lo fala como é a relação com os fãs: 'Não me colocam como a que anda de muleta'

Pequena Lo fala sobre reconhecimento e diz como tem mudado a visão da sociedade sobre pessoas com deficiência. "Hoje em dia as pessoas me conhecem como Pequena Lo e não colocam como 'aquela que anda de muleta'. Principalmente criança e idoso, que é quem mais me emociona. Antes a criança chegava e a primeira coisa que fazia era me olhar de cima a baixo. Hoje não, já pedem foto, choram, dizem que amam meu trabalho. É uma mudança muito grande. A gente conseguiu mudar essa realidade. Eu nunca tinha visto uma pessoa com deficiência sair numa capa de revista. Não é fácil, não é do dia pra noite. São coisas que a gente não tinha antes".

Pequena Lo responde a nove perguntas e meia de amor no 'Desculpa Alguma Coisa'

