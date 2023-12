WME Awards powered by Billboard BR: onde assistir à premiação?

O WME Awards powered by Billboard Brasil será realizado hoje (14), às 21 horas (horário de Brasília), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

O evento é totalmente dedicado às mulheres do mundo musical e premiará em 17 categorias que incluem cantora, álbum e show do ano.

As homenageadas da 7ª edição são Rita Lee, lenda do rock nacional que morreu em maio, e Dona Onete, cantora, compositora e poetisa que teve sua obra declarada patrimônio cultural do Pará. A primeira terá suas canções interpretadas por Luísa Sonza, Paula Lima e Julia Mestre. Já a segunda se une a Daniela Mercury, Fafá de Belém e Aíla para comemorar seus 84 anos de história.

Fernanda Abreu, Karol Conká, Carol Biazin e Uana também se apresentarão no palco do WME Awards. Artistas e celebridades como Ana Cañas, Marimoon, Titi Müller, Thelma Assis e Marina Sena anunciarão algumas das vencedoras.

WME Awards - onde assistir e horário da premiação

Data e horário: 14 de dezembro, a partir de 21h.

Para acompanhar a transmissão ao vivo do WME Awards Powered By Billboard BR, basta acessar a Home do UOL, o YouTube, o TikTok ou o Twitter de Splash UOL no dia 14 de dezembro, a partir das 21h.