Sonza sobre Chico Moedas em documentário: 'Não posso ver pintado de ouro'

Luísa Sonza, 25, disse que foi obrigada a mostrar o ex-namorado, Chico Moedas, em seu documentário da Netflix.

O que aconteceu

A cantora disse que foi obrigada a mostrar o ex-namorado no seu documentário. Ao responder um comentário de uma seguidora que a elogiou por ter maturidade de ter falado do influenciador em seu documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza" (Netflix), Sonza disse que não quer contato algum com ele, e que ele só apareceu na produção porque ela "foi obrigada".

Ela ainda reforçou que não quer ver o ex "nem pintado de ouro". "Só botei porque era obrigada. Eu não posso ver esse cão nem pintado de ouro", disse ela.

Imagem: Reprodução/Instagram

Namoro e traição

Há três meses, Luísa Sonza descobriu que tinha sido traída por Chico, em um banheiro de um bar no Rio, e terminou o namoro. A traição e o fim foram expostos em rede nacional pela cantora no Mais Você, de Ana Maria Braga.

Namoro de Chico e Sonza durou quatro meses. Ela compôs uma música com o nome do companheiro e, após o término, deixou de citá-lo quando durante a canção em suas apresentações. A canção é um dos maiores hits do disco "Escândalo Íntimo".

Ao colunista de Splash Lucas Pasin, amigos do influenciador disseram que o jovem sofreu diversas ameaças após o término se tornar público. Eles contaram que Chico sabia que a cantora pretendia expor tudo, mas não no programa da TV Globo.