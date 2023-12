João Silva após ter perdido 80 kg: 'Não consigo lembrar como era'

João Guilherme Silva, 19, disse que não consegue se lembrar de 'como era' antes da cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

O filho de Faustão revelou que a vida mudou após perder cerca de 80 kg. "Era gordo figura, não era gordo mala, não. [A vida é] outra coisa, essa parte de dormir, andar. Não consigo lembrar muito como eu era", disse no "PodC", podcast comandado por Celso Portiolli.

Ele ressalta que não tinha problema de humor por conta da obesidade. "Eu era um cara feliz, não tinha problema de humor com relação à obesidade, mas era uma coisa que me incomodava muito. Até porque isso me dificultava no dia a dia. Eu precisava mudar isso. Talvez tenha sido a melhor decisão que tomei na vida. Perdi 80 quilos, hoje tenho certeza de que provavelmente em alguns anos eu teria problemas de saúde", confessou ao O Globo.

Antes do procedimento, João tinha pré-diabetes e colesterol alto. "Na situação que estava não dava para ficar. Eu tinha pré-diabetes, já tinha alguma coisa que, depois da cirurgia, arrumei. Zerou essa parte. Colesterol... Tudo melhorou. Foi uma mudança drástica mesmo. Bariátrica para muita gente acaba não sendo a melhor escolha. Tem gente que volta a engordar, e ela acaba trazendo outros problemas. A que fiz foi a mais leve. Só estômago, então não tem problemas de absorção de nutrientes. Para mim só teve coisa boa."