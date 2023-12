Irmã de MC Melody rebate críticas por cirurgias plásticas: 'Tô feliz'

Bella Angel, 19, irmã de MC Melody, 16, rebateu críticas que vem recebendo pela escolha do tamanho de suas próteses de silicone.

O que aconteceu

Bella afirma que sempre sonhou com as cirurgias e nunca se sentiu bem com o seu corpo. "Tô feliz com o resultado, coloquei 365 ml de silicone e enxerto, então ficou bem grandão. Também fiz uma lipoescultura no corpo todo. Eu sempre tive sonho de fazer essas cirurgias, nunca me senti bem com a minha autoestima, até que enfim estou me sentindo bem comigo mesma", disse nas redes sociais.

Apesar das críticas, ela garantiu que está feliz com o resultado. "Tô muito feliz, ainda estou na recuperação. Na internet tem muita gente que vai gostar e outras que não vão, mas estou feliz e é isso".

Bella realizou uma lipo LAD no abdômen, colocou próteses de 365 ml nos seios e aplicou enxerto nos glúteos.