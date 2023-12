Diretora de "Barbie" Greta Gerwig presidirá júri do Festival de Cinema de Cannes

BERLIM (Reuters) - A diretora norte-americana Greta Gerwig, que lotou as salas de cinema neste ano com o fenômeno cinematográfico "Barbie", foi nomeada presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes de 2024 nesta quinta-feira.

"Essa é uma escolha óbvia, já que Greta Gerwig encarna de forma tão audaciosa a renovação do cinema mundial, para o qual Cannes é, a cada ano, tanto o precursor quanto o porto seguro", disseram a presidente do festival, Iris Knobloch, e o diretor do festival, Thierry Frémaux, em uma nota conjunta.

Gerwig, de 40 anos, será a primeira diretora norte-americana a atuar como presidente do júri, assumindo o bastão do chefe do júri de 2023, o diretor de "Triângulo da Tristeza" e duas vezes vencedor da Palma de Ouro, Ruben Ostlund, da Suécia.

Ela também é a pessoa mais jovem a assumir a tarefa em quase seis décadas, desde Sophia Loren, aos 31 anos, em 1966.

Gerwig disse em um comunicado que estava "atônita e emocionada" por ter sido selecionada.

Ela assume a função depois que a indústria cinematográfica foi abalada por greves de atores e roteiristas em Hollywood que embaralharam as programações de cinema e TV, potencialmente diminuindo parte do glamour do festival, e também levantaram questões sobre o uso de inteligência artificial e como os serviços de streaming pagam roteiristas e atores por seu trabalho.

"Barbie", estrelado por Margot Robbie, estabeleceu recordes como maior lançamento de 2023 e a maior bilheteria de qualquer filme dirigido por uma mulher na história, superando o lançamento de abril de "Super Mario Bros. O Filme". E em um sinal de suas perspectivas nesta temporada de premiações, "Barbie" liderou a lista de indicados ao Globo de Ouro de Hollywood com nove indicações nesta semana.

O 77º Festival de Cinema de Cannes acontece de 14 a 25 de maio, com a seleção oficial a ser revelada em meados de abril.

(Reportagem de Miranda Murray)