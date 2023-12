Do beijo na festa ao casamento: 7 casais do BBB que seguem juntos

Quem disse que não existe amor no BBB (Globo)? Apesar de o reality show permitir romances casuais e casais temporários, também pode ser o local para "encontrar o parceiro para a vida toda".

Pensando nisso, veja os casais que continuam juntos depois de passar pelo programa.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo (BBB 22)

Gustavo Marsengo e Laís Caldas, casal formado no BBB 22, em jogo no Allianz Parque Imagem: Reprodução

O casal foi o único sobrevivente da edição. O brother até brincou, durante a temporada, que só entrou no Big Brother Brasil para "ficar com Laís".

Paula Amorim e Breno Simões (BBB 18)

Breno e Paula casaram e tiveram um filho depois do confinamento Imagem: Reprodução/Instagram

No início, Paula resistiu às investidas de Breno, que já tinha ficado com sua amiga Ana Clara. No entanto, ao final, deu uma chance para o participante.

Breno pediu a ex-sister em casamento em 2020, após vencer o reality No Limite (Globo). Em junho de 2022, nasceu o primeiro filho do casal, Theo.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB 15)

Aline Gotschalg, Fernando Medeiros e o filho Lucca Imagem: Reprodução/Instagram

A história do casal no BBB 15 começou com um triângulo amoroso. O brother ficava com Amanda, mas largou a sister para se relacionar com Aline. Com a sua eliminação, voltou a se envolver com Amanda.

Meses depois, os dois assumiram um relacionamento. Hoje, são casados e pais de Lucca.

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio (BBB 13)

Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado não se desgrudaram com o fim do BBB 13 Imagem: Nadielly Santos

Apesar de não ganhar o prêmio em sua segunda passagem pelo Big Brother Brasil — havia participado do BBB 10 —, Eliéser saiu do programa comprometido.

Os dois se beijaram depois de uma atividade com sorvete e não se separaram mais. O casal tem dois filhos, Bento e Victoria.

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues (BBB 13)

Casamento de Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues Imagem: Reprodução/Instagram /Cama de Gato Fotografia

Comprometida quando entrou na edição, Andressa fez uma das declarações de amor mais lembradas da história. "Eu não queria gostar, mas eu gosto. Eu vou fazer o quê? Inferno! Eu não tenho culpa, eu não mando no meu coração, Nasser. Infelizmente, eu gosto de você", disparou bêbada.

Os dois seguiram juntos para a final do Big Brother Brasil e se casaram anos depois, em 2020.

Adriana Sant'Anna e Rodrigão (BBB 11)

Rodrigão, Adriana Sant'anna e os filhos Imagem: Reprodução/Instagram

Com namorado fora da casa, Adriana o traiu com Rodrigão.

Mesmo com várias DRs na casa mais vigiada do Brasil, os dois decidiram seguir juntos e assim continuaram. Casados em 2015, tiveram os filhos Rodrigo e Linda.

Daniel Saullo e Mariana Felício (BBB 6)

Mariana Felício e Daniel Saullo seguem juntos após o BBB Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois se conheciam por foto por serem da mesma agência, e Mariana tinha um "crush" no colega.

O casal chegou a ficar no confinamento, mas se envolveu também com Roberta e foi eliminado do BBB 6. Com a sua saída, Felício beijou Rafael Valente.

Ao final do Big Brother Brasil, se reencontraram e seguiram juntos. Hoje, são casados e têm quatro filhos: Anita, Antônio, José e João.