Após noite de sexo sem preservativo, Antenor tem queda trágica durante fuga

Do BOL, em São Paulo

No episódio de "Paraíso Tropical" desta quinta-feira (14), Fabiana abre a porta para Ana Luísa. Antenor tenta atravessar a janela para outro quarto, cai e obriga Sérgio a levá-lo ao hospital. Iracema debocha de Virgínia por não ter conseguido o apartamento.

Lucena e Cleonice ficam empolgadas com o namoro de Taís e Hugo. Eloísa incentiva Evaldo a vender suas joias, pois não gosta de Taís. Cibele, Harry e Marion encontram Taís e Hugo. Antenor aparece machucado e diz à esposa que foi atropelado.

Hugo promete ser generoso com Taís, caso o pai acredite mesmo no namoro deles. Fred e Camila se beijam. Taís conta a Cássio que fez muitos contatos. Jáder ordena que Bebel fature para pagar a dívida que já tem com ele, senão será despejada.

Camila confessa a Susaninha que não está empolgada com Fred. Heitor decide aceitar a proposta de Fred. Olavo se recusa a dar dinheiro a Marion. Taís finge ir ao aeroporto com Hugo, que embarca com Felipe.

Paula entrega seu novo número de telefone a Valderez. Daniel revela a Ana Luísa sobre seu amor por Paula. Marion vai à casa de Taís. Marion avisa Taís que Harry é comprador de uma cadeia americana. Taís mostra o site que criou para o fictício designer italiano. Daniel afirma a Ana Luísa que não vai desistir de Paula.

Marion arma uma cilada, e Taís cai em uma mentira. Sandra fornece informações de Paula para Sobral. Taís diz a Evaldo que talvez apareça uma grande encomenda para uma feira de artesanato fora do Rio. Cláudio não encontra mais referências sobre o designer.

Marion acusa Taís de ser uma trambiqueira. Camila não atende a ligação de Fred, para desgosto de Neli. Paulo avisa Taís que o proprietário do apartamento pode entrar com uma ação de despejo contra ela. Ivan pede a Olavo que o ajude a conseguir um emprego melhor.

Olavo sugere que ele lave banheiros. Ivan comenta com Tatiana que Olavo deve estar metido em encrenca por ter vendido o carro. Antenor fica impaciente por não conseguir falar com Fabiana. Fabiana sente-se culpada em relação a Ana Luísa. Cássio pede para ter uma conversa com Taís.