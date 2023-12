André se frustra com peão: 'Me decepcionou profundamente, fiquei arrasado'

André Gonçalves venceu o último chapéu do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record). Na Live do Fazendeiro, o ator admitiu ter se decepcionado com Tonzão na última formação de roça.

André: "Eu tive dois momentos que fiquei bem triste, mas vou falar do mais recente. Acho que ter ficado a ver navios na votação de ontem depois de uma temporada onde eu tive motivos para votar no Tonzão e depois fiz de tudo para que as pessoas com quem eu me relacionava não votassem nele..."

André: "A gente acabou virando amigo, a gente se deu placa positiva em duas dinâmicas, a gente elogia um ao outro, a gente admira um ao outro. Ontem, ele escolheu uma pessoa completamente oposta daquilo que a gente vem tentando viver aqui dentro, fazer aqui dentro."

André: "Foi uma decepção muito forte para mim, que tenho uma admiração muito grande pelo Ton na vida. Mas aqui no jogo..."

Jaque: "Ele foi medroso!"

André: "No jogo, ele me decepcionou ontem profundamente. Eu fiquei bem arrasado e mal estava falando com ele hoje, fiquei na minha, mas acho que o tempo faz as coisas ficarem mais brandas."

