André é o último Fazendeiro, mas não terá imunidade na próxima roça

André Gonçalves venceu a última Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record). O ator se livrou da 12ª roça, mas não terá os cobiçados privilégios do cargo na reta final do programa.

Faltando uma semana para o fim do reality show rural, Adriane Galisteu informou aos peões as regras para o último Fazendeiro: suas únicas tarefas serão delegar as funções e desempatar a próxima votação, caso seja necessário.

Sem vantagens no jogo. André não terá imunidade na 13ª roça e não indicará ninguém para a berlinda.

Reta final de A Fazenda 15

Quinta-feira (14/12): Eliminação dupla e fim do cargo de Fazendeiro de André.

Sexta-feira (15/12): Prova especial com os oito peões restantes — a dinâmica será em duplas e os perdedores de cada dupla irão automaticamente para a roça. Em seguida, os oito peões votam para definir o quinto roceiro.

Sábado (16/12): Eliminação dupla.

Segunda-feira (18/12): Início da votação para definir os quatro finalistas entre os seis peões restantes.

Terça-feira (19/12): Eliminação dupla e definição do quarteto de finalistas.

Quarta-feira (20/12): Festa Final e início da votação para definir o vencedor.

Quinta-feira (21/12): Grande Final.

