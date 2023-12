Fazenda: Parcial da Enquete UOL aponta eliminação de aliados na roça dupla

Cezar Black, Radamés Furlan, Tonzão Chagas e WL Guimarães disputam a preferência do público na 12ª roça de A Fazenda 2023 (Record): na noite de hoje (14), dois deles deixarão o reality show rural. A parcial da enquete UOL analisa a preferência dos leitores:

De acordo com a primeira parcial da enquete UOL, atualizada às 6h da manhã, Black é o primeiro que pode deixar A Fazenda 15. Até então, o ex-BBB recebeu apenas 12,73% dos votos do público para seguir na competição.

No reality show, os votos são para o favorito ficar no jogo.

Por sua vez, Radamés estava em segundo lugar como menos votado da enquete, com 15,23% dos votos. Por se tratar de uma roça dupla, ele também estaria fora da disputa pelo prêmio milionário.

Segundo os leitores do UOL, os dois peões salvos da primeira roça dupla da temporada seriam WL e Tonzão — com 39,93% e 32,11% dos votos, respectivamente.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Enquete encerrada Total de 27486 votos 37,96% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 37,77% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 13,43% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 10,84% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar de novo Total de 27486 votos

