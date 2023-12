Black descarta participar de reality após A Fazenda: 'Vou ficar louco'

Em conversa com Nadja, Radamés e Shay em A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black descartou participar de novos reality shows por um tempo. Segundo o ex-BBB, ele "não tem mais psicológico" para um confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No papo, os peões falaram sobre suas experiências em realities anteriores — Nadja com A Fazenda, Power Couple e A Ilha, e Shay com A Fazenda, todos da Record.

Shay: "Na minha temporada de antes [de A Fazenda], era quebradeira o dia inteiro. Briga o dia inteiro!"

Nadja: "Eu acho que se vocês tiverem oportunidade de fazer outros, eu faria."

Black: "Mas para torar o pau, igual vocês fizeram?"

Nadja: "Não por isso, as provas são muito legais!"

Shay: "Para a gente que é competitivo, o tempo inteiro é competição nas provas."

Black: "Nossa, mas para as brigas eu não tenho mais psicológico, não, parceiro. Você é doido? Eu vou ficar louco! Seis meses de reality esse ano, imagina?"

Shay: "Meu irmão, essa temporada da Fazenda está de boa!"

Nadja: "Também acho, o povo não gosta de ver a gente dormindo, não... Fazendo VT na piscina... O povo gosta de briga."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Enquete encerrada Total de 27486 votos 37,96% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 37,77% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 13,43% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 10,84% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar de novo Total de 27486 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados