Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL pedem para ficar em A Fazenda 2023

Cezar Black, Radamés Furlan, Tonzão Chagas e WL Guimarães estão na 12ª roça de A Fazenda 2023 (Record). No fim do programa ao vivo de quarta-feira (13), os peões tiveram um tempo para defender as suas permanências na sede — na quinta (14), dois deles deixarão o jogo.

Confira os discursos de cada um dos quatro roceiros abaixo:

Black

"Quando nem eu mesmo acreditava em mim, vocês acreditaram, me resgataram e me colocaram novamente de pé. Brasil, obrigada por essa chance de viver esse momento. Queor muito continuar. Consegui me concentrar no jogo novamente e quero dar o meu máximo, continuar honrando vocês aqui dentro. Peço o voto de vocês para seguir entregando tudo aqui na casa, com muita inteligência e estratégia."

Radamés

"Na minha vida lá fora, especificamente no futebol, eu me dedico e me esforço muito. Mas no final de semana, quem decide se eu vou jogar ou não é o treinador, não tem jeito. Aqui dentro vocês são os meus treinadores. Estou me esforçando, me dedicando e dando o meu máximo, mas vocês que decidem se eu permaneço ou não no jogo. Quero muito ficar, peço a ajuda de vocês para continuar aqui."

Tonzão

"Fala meu povo brasileiro! Eu, Tonzão, vim para cá para jogar com o coração. Eu não seria eu se jogasse de outra forma. No coração mora a razão, é onde está a vida. A razão de eu estar aqui nesse programa foi meu coração, que optou pelo funk. Pela favela eu lutei e cheguei até aqui. Joguei muito e quero continuar, quero ir para a final. Preciso de vocês, votem fique Tonzão!"

WL

"Fala, Brasil! A gente tenta fugir, tentei de várias formas fazer o meu jogo para não cair na roça. Mas infelizemente temos que sentar aqui em algum momento. Estou na roça e quero pedir a ajuda de vocês para continuar no meu jogo. Quem se identificou com o meu jogo e quem gosta de mim, vota muito para eu ficar! Coloca todo mundo para votar. Beijo no coração!"

