2024 terá o janeiro mais fraco em shows internacionais nos últimos 7 anos

O mercado de shows internacionais está cada vez mais aquecido, mas não em janeiro de 2024. O próximo mês é o janeiro mais fraco dos últimos sete anos.

Há sete shows internacionais — entre pequenos e grandes, e nenhum de estádio — no primeiro mês de 2024. Desde 2015, apenas em 2017 o Brasil recebeu tão poucos shows gringos. Foram apenas quatro naquele ano.

Em 2023, foram oito shows. Nem tantos mais assim, porém teve Backstreet Boys, Jack Johnson e NCT 127, ou seja, três das grandes atrações do ano concentradas em janeiro, algo que em 2024 está longe disso.

A razão principal desse "vazio" é a mesma de sempre: muito artista não pode vir em outra época. Com isso, a agenda internacional de 2024, já congestionada, ganha um respiro no início do ano.

Apesar do pequeno número de atrações estrangeiras, há diversidade em janeiro de 2024, como em janeiros de anos anteriores. O mês tem desde uma miniturnê solo de Nick Carter, integrante dos Backstreet Boys; até metal sinfônico, com a vinda do Apocalyptica.

O nome mais forte é Slash. O guitarrista do Guns N' Roses vem com sua banda The Conspirators feat. Myles Kennedy em turnê que começa em janeiro e se estende até o mês seguinte.

Escolha seu show

*** Nick Carter

14/1 - Rio de Janeiro (Sacadura 154)

17/1 - São Paulo (Audio)

*** Apocalyptica

16/1 - Porto Alegre (Teatro do Bourbon Country)

17/1 - Curitiba (Ópera de Arame)

19/1 - São Paulo (Carioca Club)

20/1 - Brasília (Toinha)

21/1 - Rio de Janeiro (Circo Voador)

*** Hernán Cattáneo

19/1 - Florianópolis (P12 Parador - Jurerê)

*** Ashes of Ares

25/1 - São Paulo (Carioca Club)

*** Fatboy Slim

26/1 - São Paulo (Warehouse)

27/1 - Rio de Janeiro (Brunch Electronik)

*** Underoath

27/1 - São Paulo (Vip Station)

**** Slash Feat. Myles Kennedy & The Conspirators

29/1 - Belo Horizonte (Arena Hall)

31/1 - São Paulo (Espaço Unimed)