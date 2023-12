'Turma da Mônica Jovem' divulga cena inédita de Mônica e Magali; assista

"Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" divulgou com exclusividade para Splash uma cena inédita de Mônica (Sophia Valverde) e Magali (Bianca Paiva).



O filme

Na cena, Magali e Mônica aparecem como amigas inseparáveis. A amizade se mantém intacta desde a infância e, agora crescidas, compartilham aflições da adolescência.

O grupo de amigos decide se unir para salvar o Museu do Limoeiro, que será leiloado. No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.

O longa estreia no dia 18 de janeiro. O roteiro é de Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart e Regina Negrini, com colaboração de Antônio Arruda, Victor Michels, Bruna Boeing e Tiago Cunha, produção da Bronze Filmes e coprodução da Mauricio de Sousa Produções (MSP), Rubi Produtora como produtora associada, e distribuição da Imagem Filmes.

Elenco conta com Sophia Valverde, Bianca Paiva e mais. Mônica será interpretada por Sophia Valverde ("Poliana Moça"), Xande Valois ("Um Tio Quase Perfeito") será Cebola, Magali será interpretada por Bianca Paiva ("Chiquititas"), Cascão por Theo Salomão ("Escola de Gênios") e Carol Roberto (The Voice Kids).