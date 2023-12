'Tropa do arranca DIU': ela bomba no TikTok narrando dates que deram errado

Contando sobre encontros sexuais desastrosos de homens com pênis grandes demais e pequenos demais —a 'tropa do arranca DIU' e a 'tropa do dedo mindinho'— Bárbara Marcondes, 27, ganhou notoriedade na internet e acumulou milhões de seguidores.

Tudo aconteceu muito rápido. Em janeiro, ela trabalhava em uma agência de segunda a sexta e era babá aos fins de semana. Quando sobrava tempo, fazia vídeos engraçados sobre a sua vida, e postava apenas para os seus melhores amigos nas redes sociais. Incentivada por seus espectadores, que morriam de rir com as publicações, ela fez um post no TikTok.

Um vídeo foi só o que ela precisou para viralizar. A Universa, ela conta um pouco de sua história e como tudo começou.

"Eu trabalhava em tempo integral em uma agência e era babá aos fins de semana. Quando dava, tinha o hábito de gravar vídeos para os meus melhores amigos no Instagram. Eram cerca de 50 pessoas nessa seleção, em que costumava contar o que acontecia na minha vida e nos meus encontros.

Uma amiga me disse que precisava baixar esses vídeos e postar no TikTok. Tinha amigos que assistiam com outras pessoas que me falavam que eles riam muito e estavam se divertindo com aqueles conteúdos. Então, decidi fazer exatamente isso: baixei os stories, juntei em um vídeo único e postei no TikTok.

Quando acordei no dia seguinte, o conteúdo tinha viralizado e já estava com milhares de visualizações e comentários. Várias pessoas falando que estavam rindo muito. Com tudo isso de feedback positivo, não parei mais.

A tropa do 'arranca DIU' e do 'dedo mindinho'

A história da 'tropa do arranca DIU' surgiu há uns três meses, inspirada na minha própria vida, Estava na casa do meu pai, conversando com um cara no Tinder, que começou a falar que tinha o pênis muito grande. Sabe aquele papinho? Resolvi contar a história nas redes usando o termo 'olha lá o cara falando que é da tropa do arranca DIU' e viralizou demais.

Mas não fui eu quem criou esse termo. Conhecia porque tinha ouvido o funk do MC Paiva com o MC Ryan. Mas, pelo jeito, não fui a única que passou por experiências com esse tipo de homem. Depois disso, comecei a receber muitos emails e mensagens de mulheres que tinham, de fato, se encontrado com um homem que se encaixava nessa descrição.

E aí veio de tudo. Nenhuma história das que eu já li me chocou muito, sabe? Mas tem uma que chamou mais atenção: o casal estava transando no escuro e quando acordaram tinha sangue na cama —e ela nem sentiu!

Eu evito contar histórias muito explícitas porque o TikTok derruba o conteúdo. Aprendi logo com os primeiros vídeos que postei. Então tomo cuidado com os termos e histórias que podem ser mais chocantes.

Depois que os homens de pênis grandes viralizaram, as minhas seguidoras começaram a pedir para contar situações contrárias. E foi assim que surgiu a 'tropa do dedo mindinho', que são os menos agraciados.

Exposed para os dates?

Meu público são as mulheres, então homens não costumam ser impactados. Acho que meus dates não descobrem o que falo na internet. Não tem nem meu sobrenome no meu perfil do Tinder. E tenho um perfil no Instagram separado para passar para os caras.

Desde janeiro, só dois caras dos quais eu contei histórias sabiam que eu fazia conteúdos. Um deles assiste e comenta comigo até hoje. É super tranquilo.

Sou muito sortuda, porque nunca recebi nenhum tipo de ameaça e mensagens tensas nas minhas redes. Como falo de homens, acho que eles têm medo de me abordar e serem expostos.

Comentários de haters sempre têm, mas não me importo. Porque isso é só a opinião das pessoas, lá da casa delas. Não vou mudar o curso da minha vida por conta delas, nem o que penso sobre mim mesma.

Tem quem me chame de 'vagabunda' pra baixo, diz que eu saio 'dando' todos os dias. Mas não me interessa.

Importante pra mim são as pessoas que gostam do meu conteúdo. Que me mandam mensagens dizendo que estão passando por momentos difíceis e que me ver deixou a vida delas mais leve, que um vídeo que postei as ajudou em uma crise de ansiedade. Faço vídeos por essas pessoas e por quem sou."