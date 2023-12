Tonzão critica jogo de peão: 'É sagaz, fala as coisas no ao vivo'

Enquanto preparavam o almoço na sede de A Fazenda 2023 (Record), Lily e Tonzão reclamaram do jogo de André Gonçalves, que disputa a última Prova do Fazendeiro hoje (13), com Tonzão e WL.

Tonzão: "Não é hipocrisia, mas o André é sagaz, fala as coisas no ao vivo. Ele usou, 'como sempre faço aqui, vou proteger as mulheres'... Po, várias vezes ele deu na Nadja."

O cantor se referiu ao argumento usado pelo ator na formação da 12ª roça, quando André disse que votaria em Tonzão e não em Lily, por proteger as mulheres.

Lily: "Na primeira oportunidade que teve vetou a Nath da prova do fazendeiro."

Tonzão: "Não é questão.. Não posso ser hipócrita de falar aqui que tô defendendo as mulheres. Tô defendendo a mulher do meu grupo. Não todas as mulheres. Mas dentro do meu grupo, vou priorizar a mulher."