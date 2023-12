'Se uma pessoa nem recicla o lixo, me tira o tesão', diz Sergio Marone

Ator e ativista Sergio Marone, 42, em entrevista ao IG no pink carpet do TikTok Awards, que ocorreu nesta terça-feira (12):

O que é ecossexualidade: "Ecossexual são as pessoas que sentem prazer em coisas simples e essenciais da vida, como tomar um banho de mar, abrir a janela e sentir uma brisa na cara, pessoas que se relacionam com o essencial, que é a natureza e que tem nessa troca uma relação de prazer, de reenergização."

Sem reciclagem, sem interesse sexual: "Na verdade, não está na conversa, você observa as atitudes. Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, completamente fora do meu interesse."

Filtro antes de se relacionar: "Eu não estou aqui para mudar ninguém para me relacionar. Eu estou aqui para semear o que eu acredito e falo isso com as pessoas que me seguem, para aproveitar esse poder que a gente tem de comunicação. Para isso, eu quero acreditar que eu posso mudar as pessoas em geral, mas não no relacionamento, eu já prefiro fazer o filtro naturalmente."