Rodrigo Simas diz que foi natural revelar que é bi: 'Uma coisa normal'

Rodrigo Simas, que neste ano se revelou bissexual, diz que foi natural falar sobre o tema.

A sexualidade precisa parar de virar pauta. "Nesse sentido, é até bom falar sobre isso, para naturalizar. Mas acho que esse tema tem que parar de virar pauta. Está aí uma coisa normal. O mundo é assim, muito mais assim do que todo mundo sabe", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Não se importa com opiniões alheias. "Vivo um momento de mais tranquilidade, de não me importar tanto com o que os outros pensam. E acho que há uma coisa da sociedade hipócrita em que a gente vive, e que vai repreendendo cada vez mais as pessoas, para elas não poderem ser só o que são".

Não planejou revelar sua sexualidade. "Para mim, não foi uma escolha falar a respeito disso, como se dissesse: 'Ah, agora vou me pronunciar'. Não... Simplesmente surgiu! Uma jornalista me perguntou sobre isso, eu estava dentro de um teatro falando sobre a peça que aborda essas questões de Hamlet... Acho que tudo acontece por algum motivo".