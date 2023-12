Dança, agacha e pega até ovo: do que é capaz o novo robô humanoide da Tesla

A Tesla apresentou o Optimus Gen 2, nova versão do seu robô humanoide. Ele consegue andar mais rápido, tem maior sensibilidade nas mãos e dança. A empresa não divulgou detalhes do Optimus Gen 2, mas sabe-se que ele é 10 kg mais leve do que a versão anterior (portanto, deve ter 63 kg), mede cerca de 1,73 m e tem câmeras nos olhos e microfones.

O que aconteceu

Um vídeo mostra o Optimus Gen 2 andando (a empresa diz que está 30% mais rápido) e fazendo agachamento. A imagem com a demonstração do robô foi publicada no perfil oficial Tesla Optimus no X (antigo Twitter) para demonstrar que o equilíbrio do robô foi melhorado, com ajuda de partes flexíveis dos dedos do pé, que agora tem o mesmo formato do pé humano.

Robô Optimus Gen 2, da Tesla, manuseando um ovo Imagem: Divulgação

Os movimentos do robô parecem bem mais naturais. Segundo a Tesla, o pescoço do Optimus Gen 2 tem dois graus de liberdade (faz movimento para cima e para baixo, e para os lados) —para comparação, o pescoço humano tem seis graus.

Sensibilidade nas mãos é um dos destaques do robô e, no vídeo, ele consegue manusear ovos facilmente. A empresa diz que o Optimus 2 consegue isso por conter sensor tátil em todos os dedos. As mãos têm ao todo 11 graus de liberdade (nós, humanos, temos 27 graus). No fim do vídeo, dois Optimus Gen 2 são vistos dançando, movimentando braços e pernas.

Dois robôs Optimus Gen 2, da Tesla, dançando Imagem: Divulgação

Por que a Tesla investe em robôs?

Ideia é aproveitar o conhecimento da Tesla em visão computacional e sensores de carros elétricos para criar um produto que, segundo Elon Musk, diretor-executivo da empresa, superará o mercado de carros no futuro. O primeiro anúncio sobre robôs foi feito em 2021. A ideia do empresário é criar um robô humanoide de propósito geral, capaz de realizar tarefas inseguras, repetitivas e chatas.

Protótipo inicial do robô foi apresentado em 2022, mas ele não andava. Neste ano, o Optimus Gen 1 já conseguia caminhar e realizar tarefas mais complexas, como movimentar peças e ordená-las conforme a cor.

US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil) é o preço sugerido pelo robô Optimus. A empresa pretende produzir milhões no futuro, e o plano é disponibilizar unidades para o público em geral até 2027.